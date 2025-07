Китара, открадната от Rolling Stones преди 50 г., се появи мистериозно в музея Метрополитън (СНИМКИ)

Китаристът Мик Тейлър, който бе част от Rolling Stones между 1969 и 1974 година и бе приет в Залата на славата на рокендрола заедно с групата през 1989 г., е останал изненадан, когато наскоро разбрал, че дълго изчезнала китара Les Paul, използвана в албума на бандата от 1972 г. „Exile on Main St.“, се е появила в колекцията на нюйоркския музей Метрополитън.

През 1971 г., докато членовете на Rolling Stones пребивават във френската вила Nellcôte, тя става обект на широко известен обир. По думите на рок историк и почитател на групата, вилата била толкова отворена, че през септември 1971 г. крадци напускат предния ѝ двор напълно необезпокоявани, носейки девет китари на Кийт Ричардс, саксофона на Боби Кийс и баса на Бил Уаймън. Според разпространената версия, престъплението е било извършено от наркодилъри от Марсилия, на които Ричардс е дължал пари.

