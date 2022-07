Египет затвори плажове след смъртоносна атака от акула (ВИДЕО)

Министерството на околната среда на Египет съобщи, че е сформирана работна група от специалисти и представители на Асоциацията за опазване на околната среда, която да разследва обстоятелствата, при които две жени загинаха след нападение от акула в курортен град южно от Хургада в петък.

Жертвата е от Австрия и е на 68 години. Тя е нападната от акула, докато плувала в курорта Сал Хашиш. След като акулата откъсва единия ѝ крак и ръка, е откарана в болница, където по-късно изпада в шок и умира. Видео, публикувано онлайн, показва, че жената е била нападната от акула мако, докато е била близо до брега.

⚡️ A shark attacked a tourist in Hurghada.



According to media reports, this happened near the Egyptian resort of Sahl Hasheesh. As a result of the attack, the victim lost a limb, she was able to be pulled ashore and handed over to the doctors. pic.twitter.com/nw0649tnjg