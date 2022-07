500 двойки отпразнуваха брака си на масова сватба в Ню Йорк

Около 500 двойки решиха да подновят брачните си обети под синьото небе в неделя на събитие в Ню Йорк, целящо да излекува раните от пандемията COVID-19. С гирлянди на главите си двойките, много от които вече бяха сключили брак, вървяха в процесия преди символичната церемония, водена от имам, равин и пастор. Някои от тях едва сдържаха сълзите си, предава БГНЕС.



"Трябваше да се венчаем на 24 март 2020 г. на Хаваите, но пандемията отмени всичко", казва Ерика Хекман пред АФП, хванала под ръка съпруга си Ричард в празничната атмосфера в парка Дамрош.





Двойката, която очаква дете, сключи брак на следващата година на покрив, като присъствали само най-близките членове на семейството.



"Всички носеха маски", спомня си 35-годишната Ерика. "Беше много малка сватба... така че сега се чувствам като на наистина голямо събитие - да дойда и да празнувам с други хора, които са преминали през същото", казва 37-годишният Ричард. Просто празнуваме любовта.

500 New York couples attend mass celebration after pandemic-hit weddings | The Citizenhttps://t.co/vp9ah3rFI1 pic.twitter.com/JrxYkLtq87