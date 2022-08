Почина „индийският Уорън Бъфет“

Борсовият инвеститор Ракеш Джунджунвала, известен като "индийския Уорън Бъфет" е починал на 62 години в неделя сутрин, предаде Ройтерс, като се позова на индийски медии.

Състоянието са богаташа се оценява на 6 милиарда долара. Причините за смъртта на богатия индиец засега не се съобщават. Той беше женен и има три деца.

Джунджунвала произхожда от пустинния индийски щат Раджастан. По професия е счетоводител. Още когато е в колежа, започва да се занимава с борсови операции и в крайна сметка се захваща с мениджмънта на фирмата за борсова търговия "Ар Ей Ар И ентърпрайсис", предава dariknews.bg.

Veteran investor, the Big Bull of Dalal street Rakesh Jhunjhunwala passed away this morning. A legendary investor, he will be missed. pic.twitter.com/vX9Rk6eiuZ