Почина именит холивудски композитор, написал музиката към "Досиетата Х"

Ветеранът-композитор Марк Сноу, най-известен с работата си по емблематичната тема на сериала „Досиетата Х“ (The X-Files), почина в петък в дома си в Кънектикът на 78-годишна възраст. Новината бе потвърдена от Deadline, като за нея съобщи и носителят на „Еми“ и дългогодишен приятел на Сноу – композиторът Шон Калъри („24“), който публикува прощален текст в социалните мрежи.

Марк Сноу е автор на музиката към десетки успешни телевизионни продукции. Освен с темата на „Досиетата Х“, която достига челни позиции в класациите на Великобритания и се превръща в една от най-разпознаваемите мелодии на 90-те години, Сноу е работил и по други хитови сериали като „Смолвил“, „Шепот от отвъдното“, „Синя кръв“, „Millennium“, „Hart to Hart“, „The Love Boat“, „Vega$“, „Старски и Хъч“, „Cagney & Lacey“, „T.J. Hooker“, „Matt Houston“ и „Pee-wee’s Playhouse“.

Mark Snow, the veteran television composer who turned "The X-Files" theme into an unlikely chart hit in the 1990s, died at 3:30 a.m. Friday at his home in Connecticut. He was 78. https://t.co/MgGSH4JQwj pic.twitter.com/UqUwxUmfjd