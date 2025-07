Почина звезда от „Карибски пирати“ (СНИМКА)

Холивуд загуби още една от емблематичните си фигури – актьорът и каскадьор Боб Елмор почина на 65-годишна възраст. Елмор е познат на зрителите най-вече с ролята си на палача в „Карибски пирати: На края на света“ (2007), както и като каскадьор в първия филм от поредицата – „Проклятието на Черната перла“ (2003).

Той остава в историята на хорър жанра и с превъплъщението си в образа на Ледърфейс в култовия „Тексаско клане 2“. Новината за кончината му сподели колежката му от филма Каролин Уилямс, която изпълнява ролята на Стреч. 68-годишната актриса публикува тяхна обща снимка в Instagram с трогателен надпис: „Скъпият ми Боб Елмор си отиде…“

Причината за смъртта на Елмор все още не е обявена.

Вълна от съболезнования заля социалните мрежи. Фенове и колеги му отдадоха почит с коментари като: „Каква ужасна загуба. Много ми е мъчно, но знам, че вече е в добра компания“, „Истински джентълмен, гигант на екран и човек с епична бяла брада. Почивай в мир, Буба!“ и „Срещата с теб миналата година беше акцентът на годината ми. Боб беше изключително добър човек и се радвам, че имах щастието да го познавам“.

Just found out about the passing of TCM 2 actor and stuntman Bob elmore. He was a really cool guy. I'm saddened to hear of his passing. Rest in peace pic.twitter.com/QXSpDKOrtP