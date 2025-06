Уорън Бъфет дари $6 милиарда за благотворителност

Легендарният инвеститор Уорън Бъфет обяви ново дарение на стойност 6 милиарда долара под формата на акции от компанията си Berkshire Hathaway, насочено към пет водещи фондации. С това общата сума, която Бъфет е дарил на тези организации от 2006 г. насам, надхвърля приблизително 60 милиарда долара, пише Independent.

Бъфет съобщи, че акциите ще бъдат официално прехвърлени в понеделник. Компанията Berkshire Hathaway, собственик на емблематични марки като Geico, Dairy Queen и още редица бизнеси, ще предостави почти 12,4 милиона акции от т.нар. клас B – по-достъпната и по-масова версия на оригиналните акции от клас A. В края на последната борсова сесия в петък, всяка от акциите клас B се търгуваше за $485,68.

Най-голямата част от това дарение ще бъде насочена към фондацията на Бил Гейтс - Bill & Melinda Gates Foundation Trust, която ще получи 9,4 милиона акции. Susan Thompson Buffett Foundation ще получи 943 384 акции, а Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation ще получат по 660 366 акции всяка.

