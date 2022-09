Новооткрито подводно създание е прозрачно ракообразно с очи вместо глава (ВИДЕО+СНИМКИ)

В мрачните дълбини на "зоната на здрача" на океана живеят ракообразни с размер на юмрук, подобни на скариди, с абсурдно големи очи. По-голямата част от главата на Cystisoma е заета от очите ѝ. "Колкото по-голямо е окото, толкова по-голяма е вероятността да улови всички фотони, които се намират там", казва Карън Озбърн, учен-изследовател в института "Смитсониън" във Вашингтон, пише БГНЕС.



Голямото предизвикателство за животните, живеещи в дълбоки води, в случая на Cystisoma между 200 и 900 метра дълбочина, е да виждат и същевременно да не бъдат забелязани от хищниците. "В общи линии това е като да играеш на криеница на футболно игрище", казва Озбърн. "Няма зад какво да се скриеш."

Cystisoma прикрива огромните си очи по уникален начин. Вместо да концентрира пигментите в малка област, казва Осбърн, тя разпръсква ретината си в тънка линия от малки червеникави точки, които са твърде малки, за да бъдат видени от повечето животни.

One of the goliaths of the deep - a giant amphipod (Cystisoma sp). We get these fairly regular in the deeper tows. The entire head of these amphipod is comprised of giant eyes. Trawled from the Gulf of Mexico, August 2016. pic.twitter.com/2AiutF1Isf