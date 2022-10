Учени откриха удивителен рекордьор в Амазонската джунгла (СНИМКИ)

След тригодишно планиране, пет експедиции и двуседмичен преход през джунглата екип от учени достигна до най-голямото дърво, откривано в гората на Амазонка - огромен екземпляр с размерите на 25-етажна сграда, съобщи АФП.

Гигантското дърво, чийто връх се извисява над останалите в природния резерват "Река Иратапуру" в Северна Бразилия, е от вида Dinizia excelsa (Динизия екселса). Височината му е 88,5 м, а диаметърът 9,9 м.

Изследователите го забелязват за първи път на сателитни снимки през 2019 г. и екип от учени, еколози и местни водачи се опитват да го достигнат през същата година. След десетдневен преход по труден терен, изтощени, с малко провизии и с един болен човек от екипа, те се връщат обратно.

Още три експедиции в отдалечения район на долината Жари, на границата между щатите Амапа и Пара, довеждат до откриването на няколко гигантски дървета, включително най-голямото дърво бразилски орех, регистрирано в Амазония, високо 66 метра, пише БТА.

Огромната Динизия екселса обаче остава недостижима до експедицията от 12 до 25 септември, по време на която изследователите изминават 250 км с лодка и повече от 20 км пеша през планинската джунгла.

