"Пермакриза" - дума на годината на английския речник "Колинс"

Речникът на английския език, издаван от "Харпър Колинс", избра "пермакриза" за дума на годината след период, в който хората преживяха войни, инфлация, климатични промени и политическа нестабилност, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Думата е дефинирана като "продължителен период на нестабилност и несигурност", особен в резултат на поредица от катастрофални събития. Тя е сред няколкото термина в списъка за 2022 г., които все по-често се използват поради продължаващите кризи по света.

"Пермакриза" е избрана, тъй като "обобщава съвсем накратко колко наистина ужасна е била 2022 г. за толкова много хора".

The Collins Word of the Year is… permacrisis.



Find out more about #CollinsWOTY 2022 and see the full list here: