Кралският биограф: Крал Чарлз не ходи никъде без плюшеното си мече

Британският крал Чарлз III винаги е бил известен сред роялистите като ексцентрична особа със синя кръв. Оказва се обаче, че Негово величество има два странни предмета, без които не ходи никъде.

Според кралския биограф Кристофър Андерсен монархът цял живот пътува с лична тоалетна и плюшено мече, предаде "Телеграф". „Той все още пътува с плюшено мече. Има си го от годините, когато е бил малко дете. Единственият човек, на когото е позволено да пипа мечето е бавачка на име Мейбъл Андерсън, с която той е много близък“, твърди Андерсен.

King Charles had a valet for his teddy bear — when he was in his 40s: book https://t.co/W7ArlSCxZX pic.twitter.com/wlCbAR8Fod