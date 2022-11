Това ВИДЕО шокира всички: Мадона пие вода от кучешка купичка

Посланията на Мадона в социалните мрежи напоследък са във фокуса на прожекторите заради провокативните снимки и видеа, които поп дивата редовно публикува, пише БГНЕС.

Новият ѝ клип в Инстаграм предизвика смесена реакция на публиката. Кадрите показват как Мадона пие вода от кучешка купа под акомпанимента на песента I Wanna Be Your Dog на The Stooges. А на една от снимките певицата кляка с гръб към камерата върху бутилка със сос – сякаш ще започне да се самозадовоява, макар да бе облечена в шорти и в мрежест чорапогащник.

Ето и част от коментарите: „Изгубихте усета си. Преди бяхте пред всички. Вие определяхте правилата на играта. И тези промени в тялото ви... Всичко е крещящо отчаяние да останете млади и актуални. Последното нещо, което всеки от нас очаква от Мадона", написа потребителят @stacy102291.

„Става все по-неприятно за гледане. Да си твой фен вече не е лесно“, пише потребител @jego80.

Много фенове отбелязаха, че с подобни странни видеа Мадона разрушава своя емблематичен образ, създаван през годините.

По-рано певицата беше критикувана и от рапъра 50 Cent, който осмя нейни еротични снимки, които са на крачка от порното. Той скастри 64-годишната певица "че се прави на девствена", имайки предвид известния ѝ хит от 80-те години Like a Virgin.

Наскоро TikTok Мадона се изкълчоти в предизвикателния танцов стил туърк, публикува топлес снимка и намекна също, че е лесбийка