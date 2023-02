Откриха доказателства за съществуването на вода на Марс

Марсоходът на НАСА "Кюриосити" е открил скали, образувани от вълни - доказателство за древно езеро - в район на планетата, който се предполагаше, че е по-сух, съобщи американската космическа агенция.

"Това е най-доброто доказателство за вода и вълни, което сме виждали по време на цялата мисия", каза Ашвин Васавада, учен по проекта "Кюриосити" в Лабораторията за реактивно задвижване на НАСА в Калифорния, предава БГНЕС.

Марсоходът, който изследва Марс от 2012 г. насам, изпрати зашеметяващи снимки на вълнообразни шарки по повърхността на скалите, причинени от вълните на плитко езеро преди милиарди години.

Mars rover finds rippled rocks caused by waves: NASA. The rover, which has been exploring Mars since 2012, beamed back stunning pictures of rippled patterns on the surface of rocks caused by the waves of a shallow lake billions of years ago https://t.co/h5WlCjNup6 pic.twitter.com/OXsrfzcXTd

Преди това "Кюриосити" откри доказателства, че някога езера са покривали части от Марс със солени минерали, останали след пресъхването им. Но учените от НАСА бяха изненадани да открият толкова ярки доказателства за наличие на вода в кратера Гейл, който марсоходът изследва в момента.

"По време на мисията си сме се изкачвали по много езерни наноси, но никога не сме виждали вълни толкова ясно", казва Васавада в изявление. "Това е особено изненадващо, защото районът, в който се намираме, вероятно се е образувал по времето, когато Марс е ставал по-сух", каза той.

Кюриосити изследва подножието на висока три мили (5 км) планина, известна като планината Шарп. Марсоходът е забелязал и отломки в долина, които са били отмити от влажни свлачища на планината Шарп, съобщиха от НАСА.

"Тези отломки от свлачища вероятно са най-скорошното доказателство за наличие на вода, което някога ще видим", каза Васавада. "Това ще ни позволи да изследваме по-високи слоеве на планината Шарп, до които не можем да достигнем".

Hanging out on the lakeshore with waves rippling around me... 🏖️

Wait, that was billions of years ago? 😭



Jokes aside, I spotted some major surprises in this region recently: ripples that formed within ancient lakes! Check out the full-res image here: https://t.co/gqfhAQ5Qwx pic.twitter.com/L9uml0jivL