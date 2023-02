Откриха 30 гроба отпреди епохата на инките в Перу (ВИДЕО)

Перуански археолози са открили около 30 гроба отпреди епохата на инките в гробище, принадлежащо на народа Чанкай, обитавал долините на централното крайбрежие на Перу от 1000 до 1500 г. след Христа, предаде Ройтерс.

Новооткритите 800-годишни гробове дават възможност на специалистите да научат повече за недостатъчно изследваната Чанкайска култура, казва Питер Ван Дален, археолог от университета "Сан Маркос" в столицата Лима, цитиран от БТА.

Peruvian archaeologists have discovered some 30 pre-Inca era graves in a cemetery belonging to the Chancay people, a group who inhabited valleys of Peru's central coast from 1,000 to 1,500 CE.https://t.co/jfVw5yIJhX