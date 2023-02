Мъж оцеля в открито море близо месец само на кетчуп и чесън на прах

47-годишният Елвис Франсоа прекара 24 дни изгубен в Карибско море. Той е оцелял, след като се е хранил само с кетчуп от една от най-известните световни марки, съобщава Си Ен Ен.

Мъжът е от Доминиканската република и е открит в края на януари, а сега компанията, която произвежда кетчуп, иска да му подари нова лодка.

