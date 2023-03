Бритни Спиърс загуби близо 2 млн. долара

Бритни Спиърс е назад с 2 милиона, след като си купи огромно и скъпо имение, а след това размисли и го продаде на по-ниска цена, съобщава TMZ.

Записите за имоти показват, че певицата наскоро е намерила купувач за къщата в Калабасас, която тя и съпругът ѝ Сам Асгари купиха миналата година за 11,8 милиона долара.

Въпреки това, скоро след като се сдобиха с него, те го обявиха за продан срещу 12 милиона долара. Сделката за имението обаче е сключена за малко над 10 милиона, сочи информацията на медията.

