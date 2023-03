Откриха нов коридор в Хеопсовата пирамида (ВИДЕО+СНИМКА)

Международен екип от изследователи е открил неизвестен коридор в Хеопсовата пирамида на платото Гиза, в южните покрайнини на Кайро. Това съобщи в четвъртък египетският министър на туризма и паметниците на културата Ахмед Иса, цитиран от световните агенции, предава БТА.

„При проучването на пирамидата е открит коридор с дължина 9 метра и ширина 2,1 метра, като работата по проекта за сканиране продължава от 2015 г.“, каза Иса на пресконференция в подножието на Големите пирамиди. Той заяви, че екип от египетски учени, подпомаган от колеги от университети в САЩ, Франция, Германия, Япония и Канада, провежда изследването. Незавършеният коридор вероятно е построен, за да облекчи тежестта на пирамидата върху главния вход, разположен на седем метра по-надолу, или на друга, все още неоткрита камера или пространство, смятат учените.

Известният египетолог и бивш министър на туризма и паметниците на културата Захи Хауас, който също говори на пресконференцията, определи археологическото откритие като „едно от най-важните, направени в Хеопсовата пирамида в днешно време“. „Пирамидата на фараона Хеопс е една от най-известните в света и в нея са направени много пробиви, които са използвани от археолозите за откриване на нови тайни на древната египетска цивилизация“, казва още ученият, цитиран от вестник „Ал Ахрам“.

