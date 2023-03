По 1 млн. долара на епизод за Зендая в „Еуфория“

Дали Зендая продължава да пише история?

Според последните новини отвъд океана, 26-годишната актриса си е осигурила нов договор с HBO за третия сезон на сериала „Еуфория“. В сделката се казва, че Зендая ще получава по 1 милион долара на епизод, което би я направило най-високоплатената телевизионна звезда в Холивуд и може би най-младата актриса, която получава подобна заплата, пише Tialoto.

Zendaya has reportedly re-negotiated her deal for #Euphoria and will now be paid nearly $1M per episode.



🔗: https://t.co/l9cRzychmp pic.twitter.com/0r0TEOKPnw