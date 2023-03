Градът-призрак Фамагуста: Ето как би изглеждал светът без хора

Може би сте се чудили как би изглеждал светът след 50 години, ако хората внезапно изчезнеха днес. Има поне едно място на земята, където можете да видите това.

На 15 август 1974 г., на Успение Богородично, турската армия влиза в кипърския град Фамагуста.

Жителите гърци бягат от града, а предградието Вароша, най-луксозният за времето си курорт на Средиземно море, е оградено от окупационните сили и оставено на милостта на стихиите в продължение на почти половин век.

Лустрото на лукса отдавна е паднало от хотелите, в които някога са отсядали Елизабет Тейлър, Ричард Бъртън, Бриджит Бардо и други знаменитости на епохата.

#Varosha…

The once vibrant Mediterranean resort, now a ghost town since the Turkish invasion in 1974. It reminded me of downtown #Beirut at the end of the civil war. Beautiful architecture typical of the 60’s and 70’s. Very sad indeed.#Cyprus #turkey #Greece #famagusta pic.twitter.com/laNp4oUO3Q