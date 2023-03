Над 1000 човека плуваха голи в Сидни с важна кауза (ВИДЕО)

Над 1000 души захвърлиха дрехите и предразсъдъците и се хвърлиха във водите край пристанището на Сидни в неделя като част от годишно голо плуване за насърчаване на прегледите за рак на кожата, пише bTV.

Организаторите на Sydney Skinny по-рано заявиха, че се надяват да счупят световния рекорд за най-много голи плувци, поставен в Ирландия от 2505 жени през 2018 г., предаде Ройтерс. Местните медии съобщават обаче, че съблеклите се в Сидни са около 1300 души.

More than 1,000 swimmers bared-all this morning trying to break a world record. The Sydney Skinny saw people of all ages and sizes get their kit off and swim from Cobblers Beach in Mosman. https://t.co/TWh1KQh9q4 #SydneySkinny2023 #7NEWS pic.twitter.com/lD92bOuHJ6