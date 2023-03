"Драконът" на Спейс Екс се скачи с МКС (ВИДЕО)

Товарният космически кораб "Дракон" на американската частна компания "Спейс Екс" на Илон Мъск се скачи с Международната космическа станция (МКС) в рамките на 27-мата търговска мисия за доставка на товари в орбита, съобщи ТАСС, позовавайки се на НАСА.

Скачването беше предавано на сайта на американската космическа агенция, пише БТА.

Процедурата по скачването в автономен режим беше контролирана от намиращия се на МКС американски астронавт Уорън "Уди" Хобърг.

Корабът "Дракон", изстрелян от Кейп Канаверал във вторник, достави на орбиталната станция над 2,8 тона товар, включително храна, оборудване и материали за научни експерименти.

SpaceX's Dragon supply ship is continuing its automated approach to the International Space Station, now moving into a position directly in front of the complex as the vehicles soar over the Indian Ocean. Watch live: https://t.co/ljun9oGOng pic.twitter.com/C1TVlgh1E8