Коя е Кристина Кок? Първата жена, избрана да полети към Луната

"Развълнувана ли съм? Абсолютно" - така реагира американската астронавтка Кристина Кок, след като на специална церемония в Хюстън вчера беше представена като първата жена, която скоро ще полети към Луната. "Най-много обаче се вълнувам от това, че в тази мисия ще пренесем вашето вълнение, стремежи, вашите мечти", допълни тя под бурните аплодисменти на присъстващите на събитието, предава БТА.

Кристина Кок (44 г.) е избрана да се включи в първия екипаж на мисията "Артемис" ("Артемида"), с която НАСА планира отново американски астронавти да стъпят на Луната половин век след края на програмата "Аполо". Родената в щата Мичиган инженерка пише история, тъй като е единствената дама, получила възможност да полети към естествения спътник на Земята. Това ще бъде поредното върхово постижение на Кок, която в периода 2019-2020 г. постави рекорд за най-дълъг престой в космоса от жена. По време на същата мисия тя и Джесика Миър осъществиха първото в историята едновременно излизане на две астронавтки на НАСА в открития космос.

Finally after more than 2 yrs back on Earth, got to meet the team at @NASAJPL I worked with from @Space_Station! Studying fundamental physics by making the coldest spot in the universe, thanks to a little zero-G.



Congrats to Cold Atom Lab on 4 years of science on the @ISS_CASIS pic.twitter.com/jE5i5rrpYW — Christina H Koch (@Astro_Christina) August 8, 2022

Заедно с Кок на борда на капсулата "Орион", която е планирано да полети към Луната до края на 2024 г., ще бъдат колегите ѝ от НАСА Рийд Уайзман и Виктор Гловър, който е от афроамерикански произход, както и канадецът Джереми Хансън - първият представител на страна извън САЩ, включен в американска лунна мисия. С Гловър и Кок НАСА напредва в изпълнението на обещанието да изпрати първата жена и първия цветнокож астронавт на Луната, отбелязва АФП. В рамките на програмата "Аполо" дванадесет бели мъже стъпиха на повърхността на естествения спътник на Земята.

Кристина Кок и колегите ѝ обаче няма да кацнат на Луната през 2024 г., когато по план се очаква да бъде реализиран третият етап от мисията "Артемис". Дори не е предвидено капсулата им да навлезе в лунната орбита, тя ще обикаля около естествения спътник на нашата планета, след което ще се насочи обратно към Земята. Мисията ще продължи десет дни и е генерална репетиция за планираното през 2025 г. истинско завръщане на американски астронавти на лунната повърхност - тогава НАСА планира двама души да кацнат там.

Полетът към Луната е най-голямата мечта, която Кристина Кок е на път да сбъдне и да влезе в историята. Родената в щата Мичиган жена разказва за интереса и любовта си към космоса в специално видео, след като през 2020 г. беше представена като член на екипа, работещ по подготовката за завръщането на САЩ на Луната. Тогава тя споделя, че още от дете е силно заинтригувана от космоса. "Вдъхновяваше ме нощното небе… Обичах нещата, които ме караха да се чувствам малка,... да се замислям за размера на Вселената, за мястото ми в нея и за всичко, което може да се изследва там". Кристина Кок твърди, че "не е живяла непременно в съответствие с правилата за това как можеш да станеш астронавт". Но въпреки това полага усилия, за да реализира мечтата си и е убедена, че с много труд всичко може да бъде постигнато.

Кок завършва електроинженерство и физика в университета на Северна Каролина. Кариерата ѝ започва като електроинженер в Центъра за космически полети на НАСА "Годард", където работи по научни инструменти, използвани в няколко мисии. През 2013 г. е избрана сред осмината щастливци, включени в 21-вия випуск астронавти на НАСА и завършва обучението си през 2015 г. Три години по-късно е насрочен и първият ѝ космически полет. Астронавтката полита към Международната космическа станция на 14 март 2019 г. от космодрума "Байконур" с кораба "Союз МС-12", като с нея са колегата ѝ от НАСА Ник Хейг и руския космонавт Алексей Овчинин.

Meet the first member of our #Artemis II Moon crew: mission specialist @Astro_Christina!



Christina Koch visited the @Space_Station in 2019, where she took part in the first all-woman spacewalk. She began her career as an electrical engineer at @NASAGoddard. pic.twitter.com/mi82SayXUm — NASA (@NASA) April 3, 2023

Кристина Кок е на Международната космическа станция (МКС) от средата на месец март 2019 г. до началото на февруари 2020 г., поставяйки рекорд за най-дълъг престой в космоса на жена - 328 дни, като постижението ѝ все още не е подобрено. По време на престоя си тя изминава около 220 милиона километра, приблизително колкото 291 пътешествия до Луната и обратно. По време на пребиваването си на МКС заедно с колеги допринасят за стотици научни експерименти.

По време на мисията Кристина Кок прави шест излизания в открития космос с обща продължителност 42 часа и 15 минути, става ясно от сайта на американската космическа агенция. Едно от тях е историческо - през октомври 2019 г. двете с Джесика Миър са първият изцяло женски екип, излязъл в открит космос. Те остават извън МКС малко повече от седем часа, като работят по отстраняването на повреда в системата за електрозахранване.

След завръщането си на Земята, Кристина Кок продължава работата си в НАСА. Тя споделя, че през цялата си кариера се стреми към постигането на баланс "между инженерството в космическите научни мисии и изследванията на наистина отдалечени места навсякъде по света".

Астронавтката и съпругът ѝ - Робърт Кок, живеят в Галвестън, щата Тексас. Тя е запален спортист - обича и практикува скално катерене, гребане, кара сърф, тича. Увлича се и от йога. Кристина Кок обича да снима, да пътува и с нетърпение очаква поредното предизвикателство - полета към Луната.