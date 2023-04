Хари Стайлс отказал да играе във филмовия мюзикъл "Малката русалка"

Режисьорът Роб Маршал потвърди, че се е срещал с поп звездата Хари Стайлс за ролята на принц Ерик в предстоящата игрална версия на "Малката русалка" на "Дисни", съобщи "Варайъти", предава БТА.

Докато течеше кастингът за филмовия мюзикъл се появиха съобщения, че певецът, прочул се като част от момчешката група "Уан дайрекшън", който се изявява и като актьор, е "ухажван" за ролята на принц Ерик.

Сега, в интервю за "Ентъртейнмънт уикли", режисьорът Роб Маршал за първи път потвърди, че се е срещал със Стайлс и са обсъждали ролята.

Каква обаче е причината Хари Стайлс да я откаже? По думите на Маршал певецът и носител на "Грами" е искал да се снима в по-мрачни филми и не е искал да участва в мюзикъл, тъй като е направил преход от поп звезда към актьор.

"Срещнахме се с него. Той беше очарователен. Чудесно момче. Но в крайна сметка неговото желание беше да участва в такива филми, каквито засне, малко по-мрачни", казва Маршал за Стайлс.

Режисьорът допълва, че млади хора от света на музиката като Хари, които се опитват да си проправят път в киното, не искат да бъдат възприемани непременно като певци. "Ето защо той наистина искаше да направи нещо, което не е в музикалния жанр, за да се развихри", казва Роб Маршал.

Хари Стайлс отказа да се снима в "Малката русалка", но прие поддържащи роли в "Не се тревожи, скъпа" на Оливия Уайлд и куиър драмата "Моят полицай" - два проекта, които нямат допирни точки със семейната публика на "Дисни".

