Телескопът „Джеймс Уеб“ засне грандиозно галактическо сливане (СНИМКА)

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" успя да направи удивителна снимка на две сливащи се спирални галактики, които блестят със светлината на трилион слънца, съобщават Фокс нюз и сайтът Спейс, цитирани от БТА.

Хората няма да са наоколо, за да наблюдават как нашата галактика Млечен път се слива с най-близката си съседка Андромеда след няколко милиарда години. Благодарение на мощния "Джеймс Уеб" обаче те получават място на първия ред за спектакъла на друго галактическо сливане, отбелязва сайтът Спейс.

Сливането, запечатано от космическия телескоп, е наречено Арп 220 (Arp 220) и се намира в съзвездието Змия на разстояние 250 милиона светлинни години от Земята.

