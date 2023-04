Животът на сиамските близначки, които споделят една репродуктивна система (СНИМКИ)

Сиамските близначки, 22-годишните Лупита и Кармен Андраде, наскоро разкриха какво е да живеят живота си слети заедно.

Близначките, които са родени в Мексико, но са израснали в Кънектикът, имат общ таз, репродуктивна система, черен дроб и кръвен поток. Те имат и един общ крак, който Кармен контролира.

We’re conjoined twins and share a vagina — but only one of us has a boyfriend, 22-year-old Lupita and Carmen Andrade pic.twitter.com/j4BE13DsIt