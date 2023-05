Австралийка "очисти" отровна змия с прахосмукачката си (ВИДЕО)

Домакиня от Куинсланд, Австралия, засмукала отровна змия с прахосмукачката си, написа във Facebook Дрю Годфри, местен змиеукротител от Hervey Bay Snake Catchers, предава БГНЕС.

Той разказва, че уплашена жена му се обадила, твърдейки, че е уловила влечугото по необичаен начин. Той обяснил, че змиите са защитен вид и е незаконно и жестоко да се третират така.

A woman in Australia accidentally sucked up a small venomous snake while vacuuming and had to call someone to come remove it.



The snake made it through the machine all the way into the bag of dust.



No damage to the vacuum or the snake, that has since been released to the wild. pic.twitter.com/E6qYmV1v2t