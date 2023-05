Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл получи наградата „Жена с визия“ на организацията за подкрепа на правата на жените „Фондация Мис“, съобщиха ДПА и АП.

„Никога не е твърде късно“, каза Меган по време на ежегодната гала на фондацията в Ню Йорк. „Можете да бъдете визионера на собствения си живот. Има още толкова много работа за вършене.“

Meghan Markle was a vision in gold at the Ms. Foundation Women of Vision Awards!https://t.co/dPm6RWnweq