Норвегия заподозря в шпионаж в полза на Русия... кит (СНИМКА)

Кит белуга, опакован с колани, който се появи в Норвегия през 2019 г., предизвиквайки спекулации, че е таен шпионин, обучен от руския флот, се е появил край бреговете на Швеция, съобщи организацията, която го следи, пише БГНЕС.



Открит за първи път в крайния северен регион Финмарк в Норвегия, китът е прекарал повече от три години в бавно придвижване по горната половина на норвежкото крайбрежие, преди внезапно да ускори скоростта си през последните месеци, за да обхване втората половина и да стигне до Швеция.



В неделя белугата беше наблюдавана в Хунебостранд, край югозападното крайбрежие на Швеция, съобщи „Сайънс Алерт“.

