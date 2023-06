След скандала около синовете ѝ: Илон Мъск се подигра с Меган Фокс

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск иронично коментира скандала около Меган Фокс и нейните синове.

Припомняме, по-рано политикът Роби Старбък заяви, че актрисата принуждава синовете си да носят женски дрехи, на което тя публично отговори, че той "се задява с грешната вещица". Мъск имаше предвид Фокс, когато написа в Twitter, че "търси вицепрезидента на вещиците и пропагандата". Един потребител коментира поста на Мъск, като заяви, че Меган Фокс е "зле с пропагандата". На това шефът на SpaceX отговори, че "никой не е съвършен".

Конфликтът между Меган Фокс и бившият кандидат за Конгреса на САЩ Роби Старбък се случи в социалните мрежи. Политикът написа пост за децата на актрисата и заяви, че тя "принуждава" синовете си да се обличат в женски дрехи, докато това, което всъщност искат, е да се обличат като момчета. Старбък нарече това "чисто насилие"

After Megan Fox and Robby Starbuck have been going back and forth over Twitter and IG, Elon Musk trolls the situation. pic.twitter.com/VVhfI6Vzfy