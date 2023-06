Братът на Пол Уокър кръсти новороденото си момченце на него

Братът на Пол Уокър, Коди Уокър, кръсти новородения си син на покойната звезда от "Бързи и яростни", в знак на почит, предаде CNN.

Пол Уокър загина трагично на 40-годишна възраст в автомобилна катастрофа, преди почти 10 години, припомня NOVA.

"Този ноември ще се навършат 10 години, откакто загубихме брат ми Пол и просто почувствах, че сега е подходящият момент", каза Уокър.

Коди Уокър и съпругата му Фелисия дали името Пол Барет "Мечо" Уокър, (Paul Barrett (“Bear”) Walker) на сина си, който се роди в края на миналия месец.

