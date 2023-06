"По-малка от зрънце сол“: Микроскопична чанта бе продадена на търг за над 63 хил. долара (СНИМКА)

Микроскопично зелено копие на чанта на френската модна къща Louis Vuitton беше продадено за $63 000, предаде CNN. Според журналистите на изданието за аксесоара, създаден от американската марка MSCHF, бе изложен на търга на Joopiter. Известно е, че продуктът е по-малък по размер от зърно сол, тъй като размерите му са 657 на 222 на 700 микрометра. Освен това предметът може да премине през ухото на иглата.

Handbag ‘smaller than a grain of salt’ sells for over $63,000 pic.twitter.com/x9214TB7Qa