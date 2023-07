"Джеймс Уеб" е напът да докаже съществуването на "тъмни звезди" (СНИМКА)

От 15 години изследователите търсят доказателства за съществуването на вид звезда, чието съществуване е само хипотетично и никога не е наблюдавана - такава, която не се захранва от ядрен синтез като Слънцето и другите обикновени звезди, а от нещо мистериозно, наречено тъмна материя, предаде Ройтерс.

Благодарение на способността на космическия телескоп "Джеймс Уеб" да надникне назад в зората на Вселената, първите подходящи кандидати за т.нар. "тъмни звезди" са идентифицирани, допълва БТА.

Трите обекта, забелязани от апарата, който беше изстрелян в края на 2021 г. и започна да събира данни миналата година, първоначално са идентифицирани през декември като някои от най-ранните познати галактики, но според учените те може и да са огромни тъмни звезди.

Some stars powered by dark matter? Astronomers said they have found three potential "dark stars" in James Webb Space Telescope #JWST observations of the distant #universe. It could be a major step in understanding #darkmatter. https://t.co/lY02t5OeNQ pic.twitter.com/MlM5Yor4Bq