Лъвица на свобода наложи затварянето на три квартала в Берлин (ВИДЕО)

Разхождаща се на свобода лъвица по улиците на Берлин принуди полицията да забрани на жителите на три южни предградия да напускат домовете си и да приберат в къщите си всички домашни любимци. Полицията обяви, че през нощта случайни минувачи са заснели как лъвицата разкъсва диво прасе, предава NOVA.

Ветеринари и ловци с парализиращи стрели вече претърсват района. Два полицейски хеликоптера с термокамери също са се включили в издирването.

Засега не е ясно откъде е дошла лъвицата. Първоначално се смяташе, че може да е избягала от цирк или зоопарк, но след проверка се оказало, че няма липсващи животни.

🦁 Footage shows a lioness on the loose in Berlin as children and pets have been urged to stay indoors



