Дрейк е купил пръстена на Тупак Шакур (СНИМКА)

Канадският певец и рапър Дрейк разкри в петък, че е купил пръстена с форма на корона, който някога е принадлежал на рап легендата Тупак Шакур, и за който той плати над един милион долара по-рано тази седмица на търг, предаде АФП.

Дрейк публикува в Инстаграм снимка на ръката си с известното бижу, проектирано от самия 2Pac. Той го е придобил във вторник за 1,016 милиона долара, с включени такси и комисионни, на търг, организиран от „Сотбис“.

UPDATE: Drake is now in possession of Tupac’s $1 Million ring 🤯💰 pic.twitter.com/mRt48QYTNw