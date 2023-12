Обвиняемият за убийството на Тупак иска да бъде освободен

Бивш лидер на гангстерска банда, обвинен в убийство в рамките на разследването на смъртта на хип-хоп легендата Тупак Шакур през 1996 г., поиска да бъде пуснат под гаранция, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Дуейн Дейвис, известен като Кийфи Ди, иронизира казуса срещу него като продукт на спекулации и показания втора ръка.

За 2 януари е насрочено изслушване по искането на Дейвис, който е заявил желание да бъде освободен под гаранция, но тя да не надхвърля 100 000 щатски долара.

The only person ever charged in connection with the murder of Tupac Shakur is asking to be released from jail while he awaits trial, according to a new court filing. https://t.co/J30PTCNWFE