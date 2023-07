Разкриха произхода на гравитационна дупка, появила се в Индийския океан

В Индийския океан има "гравитационна дупка" – място, на което гравитацията се усеща по-слабо, а нивото на водата е с около 103,6 метра по-ниско от това в околните райони.

Тази аномалия озадачава геолозите вече десетки години, сега обаче изследователи от Индийския научен институт в Бенгалуру имат обяснение за нея.

Според тях гравитационната дупка се е формирала заради магма с по-ниска плътност. Новото научно изследване е проведено с помощта на суперкомпютри, предава bTV.

С тяхна помощ са направени симулации как може да се е образувала тази област. Учените се връщат до 140 милиона години назад. Изводите им са подробно описани в проучване, публикувано наскоро в списанието Geophysical Research Letters. Те са съсредоточени около древен океан, който вече не съществува.

Хората са свикнали да мислят за Земята като за перфектна сфера, но това е далеч от истината. „Технически това не е сфера, а елипсоид, защото докато планетата се върти, средната ѝ част се издува навън. Тя е като дефектен картоф“, казва съавторът на изследването Атрий Гош - геофизик и доцент в Центъра за земни науки на Индийския научен институт.

What are your theories on the happenings in the Indian Ocean?



We know it’s not a “Gravity Hole” like mainstream science is claiming.



That doesn’t even make sense on the heliononsensicle model!



Let’s hear your craziest ideas! pic.twitter.com/abTfWHSTuN