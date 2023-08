Двойка откри рядка перла в мидите за вечеря и я сложи в годежен пръстен (ВИДЕО)

Жителка на Роуд Айлънд получи изумителен подарък от съдбата. Тя се сгоди с перлен пръстен, който тя и годеникът ѝ намират в порция миди.

Сандра Сикорски и Кен Щайнкамп са редовни гости в The Bridge Restaurant и Raw Bar в центъра на Уестърли вече четири години. Любимо тяхно ястие е quahogs, известни също като твърди миди.

През декември 2021 г. те отново вечеряли в заведението с брата на Сикорски и съпругата му, пише UPI, предаде GlasNews.

„Усетих голямо кръгло нещо в устата си и се зачудих: „Какво, по дяволите, е това?" След това го изплюх в ръката си и снаха ми каза: "Това зъб ли е?", разказа Сандра в интервю за WJAR-TV.

