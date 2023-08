Украинка оцеля по чудо, след като акула отхапа огромна част от крака ѝ (СНИМКИ)

65-годишна украинка, родом от Одеса, е пострадала сериозно след нападение от акула на плаж в Ню Йорк. Подобен инцидент се случва за първи път от 70 години насам, съобщава The New York Post.

Хищникът нападнал 65-годишната Татяна Колтунюк на 7 август. По данни на изданието, акулата е откъснала около 9 кг. плът от левия крак на жертвата.

Татяна посещавала въпросния плаж пет дни седмично. Във фаталния ден украинката се отдалечила на три метра от брега и решила да плува. Не след дълго акулата я достигнала и забила зъбите си в бедрото на жената - точно над коляното.

🇺🇸🇺🇦 Shark attacked Ukrainian activist on the beach in New York



The victim was identified as Tatyana Koltunyuk,who regularly participated in anti-Russian rallies.



❗️ A 65-year-old Ukrainian woman visited the beach in Queens every day.



The woman was pulled out of the water in pic.twitter.com/wiNhkhH9JV