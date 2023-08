Дни след рождения си ден почина създателят на "Далас"

Създателят на много американски сериали, сред които и обичайният от българската публика "Далас", Дейвид Джейкъбс е починал на 84-годишна възраст. Дълги години той страдаше от Алцхаймер. Джейкъбс е починал в неделя, 20 август, в Бърбанк, Калифорния в болница, предава actualno.com.

Новината за кончината му съобщи неговият син Арън, а като причина за смъртта му е посочил серия от инфекции, които отслабналият му организъм не е можел да понесе. Пред изданието Deadline Арън Джейкъбс казва следното: "От няколко години той страдаше от Алцхаймер, а напоследък го споходиха няколко инфекции, които в крайна сметка доведоха до смъртта му.". Арън споделя още, че само 8 дни преди да почине, баща му е отпразнувал своя 84-и рожден ден.

Джейкъбс е смятан за човека, променил американската телевизия завинаги. Неговите сериали стават основна част от домакинствата през 80-те години. "Далас" е един от най-дълго излъчвани ТВ сериали в историята на американската телевизия със своите 14 сезона и 357 епизода. Тази година екипът на сериала отбеляза 45-годишнината от излъчването на първия епизод. След него Джейкъбс създава спин-оф сериал, озаглавен "Knots Landing", който се излъчва в 344 епизода. Дейвид Джейкъбс е номиниран за две награди "Еми" за сериалите "Lois&Clark: The New Adventures of Superman" и "Homefront".