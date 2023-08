Лизо също ще осъди танцьорките, които я обвиняват в тормоз

Драмата с обвиненията срещу Лизо за създаване на токсична работна среда и тормоз над танцьорки, която стигна чак до съда, се заплита все повече. Сега изпълнителката отвръща на удара, като планира да подаде собствена жалба в съда срещу бившите си служителки, информира Tialoto.bg.

След като певицата бе обект на обвинения от няколко свои бивши танцьорки за предполагаем сексуален, расов и религиозен тормоз, както и създаване на токсична работна среда по-рано този месец, адвокатите ѝ се активизираха и смятат да подадат жалба от името на пищната изпълнителка, обвинявайки танцьорките в лицемерно отношение.

В сряда, 23 август, адвокат Марти Сингър сподели снимки със списание People, на които се виждат ищците Ариана Дейвис, Кристъл Уилямс и Ноел Родригес. Според представителят на Лизо, те изглеждат щастливи зад кулисите с изпълнителите от кабаретното шоу Crazy Horse, които танцуват голи до кръста в бар в Париж. Предполагаемата случка е от 5 март 2023 година, а в жалбата, подадена от Ариана, Кристъл и Ноел се твърди, че те са били принуждавани да присъстват на представлението и да докосват танцьорите.

Dancers suing Lizzo react to her plan of countersuing them in new statement from their lawyer to Page Six:



“Lizzo’s threat to countersue for malicious prosecution is an insidious attempt at intimidation and delivers a chilling effect to all harassment victims in the workplace.” pic.twitter.com/7G81Ab35Hh