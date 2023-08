Индия стартира първата си мисия към Слънцето по-рано от очакваното (СНИМКИ)

Първата индийска космическа мисия за изследване на Слънцето ще бъде стартирана на 2 септември, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Индийската организация за космически изследвания.

Публикацията в платформата Екс, преди известна като Туитър, идва дни след като Индия се превърна в първата страна, приземила космически кораб на неизследвания Южен полюс на Луната.

„Адитя-L1“ (Aditya-L1), първата космическа слънчева сонда на Индия, има за цел да изследва слънчевите ветрове, които могат да причинят смущения на земята и обикновено се наблюдават като „полярни сияния“. Корабът, кръстен на думата за слънце на хинди, ще бъде изстрелян от основния космодрум на страната в Шрихарикота с помощта на индийската тежкотоварна ракета носител „PSLV“, която ще измине около 1,5 милиона километра, съобщи космическата агенция.

„Общото време за пътуване от изстрелването до „L-1“ (Точката на Лагранж) ще отнеме на „Адитя-L1“ около четири месеца“, допълни Индийската организация за космически изследвания в публикация в Екс.

