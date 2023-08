Откриха връзка между паметта и апетита

Нарушените връзки между мозъчните мрежи, които регулират паметта и апетита, имат пряко отношение към индекса на телесна маса, особено при пациенти, които страдат от нарушения в храненето, водещи до затлъстяване. Това установи изследване на специалисти от Училището по медицина Перелман в университета на Пенсилвания, САЩ, съобщи електронното издание "МедикълЕкспрес", предава БТА.

Изследването, публикувано в сп. "Нейчър", установи, че при затлъстелите хора са нарушени връзките между дорзолатералната префронтална мозъчна кора (dlHPC) и латерално разположените структури на хипоталамуса LH , които може да засегнат способността за контрол или за регулиране на емоционалните реакции при прием на храни.

