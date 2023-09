Крал Чарлз III отбеляза година от смъртта на Кралицата с любима майчина СНИМКА

Крал Чарлз III записа съобщение и пусна любима снимка на Елизабет II, за да отбележи първата годишнина от смъртта на майка си. В съобщението кралят каза, че си спомня "отдадената служба" на покойната кралица и всичко, което тя означаваше за "толкова много от нас", пише агенция "Фокус".



В своята кратка почит, публикувана в петък, кралят благодари на нацията за "любовта и подкрепата", показани към него и кралица Камила през първата му година като монарх.



"Отбелязвайки първата годишнина от смъртта на Нейно Величество и моето възкачване, ние си припомняме с голяма обич нейния дълъг живот, всеотдайна служба и всичко, което тя означаваше за толкова много от нас", казва кралят.



"Аз също съм дълбоко благодарен за любовта и подкрепата, които бяха показани на жена ми и на мен през тази година, докато правим всичко възможно, за да бъдем полезни на всички вас", отбелязва Чарлз. Неговото писмено съобщение, което придружава аудиозаписа, е подписано "Чарлз Р".



Официалната цветна снимка на Елизабет II е направена от Сесил Бийтън на 16 октомври 1968 г. и не е публикувана досега. На нея се вижда как покойната вече кралица е заставала настрани и се усмихва в мантията си и с тиара, направена от 15 преплетени диамантени кръга.



Елизабет II почина на 96 години в замъка Балморал на 8 септември миналата година. Смъртта я застигна само месеци след нейния платинен юбилей, отбелязващ 70 години на трона.



В свое съобщение министър-председателят Риши Сунак каза, че "мащабът на службата на покойната кралица само изглежда и по-голям" вече година след смъртта ѝ.



"Нейната преданост към нациите на Обединеното кралство и Британската общност само изглежда по-дълбока", прави равносметка премиерът на Великобритания.



"И нашата благодарност за такъв необикновен живот на дълг и отдаденост само продължава да расте", добавя премиерът.



Сунак каза, че цени спомените си от срещата с покойната кралица, в която е бил поразен от нейната "мъдрост, нейната невероятна топлина и изящество", както и от нейния "остър ум".



"Хората в Обединеното кралство – независимо дали са имали щастието да срещнат Нейно покойно Величество или не – ще разсъждават днес какво означаваше тя за тях и примера, който даде на всички нас", отбелязва премиерът.



Лидерът на лейбъристите сър Кийр Стармър заяви, че опашките, които се извиха преди година с хора, за да отдадат почит на покойната кралица, показват, че тя "винаги се е радвала на специална връзка с нейния народ".

