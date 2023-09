Черна дупка погълна звезда на порции (ВИДЕО)

Черните дупки обикновено поглъщат звезди, които имат лошия късмет да са близо до тях , унищожавайки ги с огромната си гравитационна сила. Учени са наблюдавали за пръв път как свръхмасивна черна дупка в центъра на сравнително близка до нашата галактика "отхапва" части от звезда, сходна по размер и състав на Слънцето, съобщи Ройтерс. Гравитацията на черните дупки е толкова мощна, че дори светлината не може да ѝ убегне.

Тази черна дупка е поглъщала материал, равняващ се на три пъти масата на Земята, всеки път, когато звездата се е доближавала до нея при движението си в овална орбита.

