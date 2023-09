Илон Мъск е "сложен индивид с космически обсесии и гневни пристъпи"

Биография, чиято премиера е днес, обрисува американския милиардер Илон Мъск като сложен индивид, обсебен от завладяването на Космоса, който също така проявява и брутални методи на управление и е лишен от емпатия, отбелязва Франс прес.

Книгата е написана от Уолтър Айзъксън, известен с биографиите си на прочути личности, сред които тази за Стив Джобс, съоснователя на "Епъл", появила се през 2011 г. За целите на биографията Айзъксън е имал безпрецедентен достъп до предприемача Мъск, който е интервюирал по няколко повода, пише БТА.

Според откъси от книгата, кръстена просто "Илон Мъск", цитирани в няколко американски медии още днес, авторът описва един милиардер, горящ от желанието да превърне човечеството в популация, обитаваща няколко планети благодарение на компанията му "Спейс екс".

Мъск също така смята, че алармизмът е вирус. Той визира онзи активизъм, целящ да насърчи и защити всички малцинства. Според Мъск този вирус рискува да провали плановете за колонизиране на другите планети. Мъск смята, че този вирус е античовешки по своето същество и трябва да бъде спрян.

Според автора на биографията най-богатият човек на планетата е едно голямо дете, което си остава белязано от младост, по време на която той редовно е бил жертва на тормоз в училище.

В биографията Мъск говори за синдрома на Аспергер, с който бе диагностициран, което обяснява, според него самия, защо е му е трудно да "дешифрира рационалните сигнали в отношенията си с другите".

Мъск е описан и като привлечен от бурята и от драмата, обект на непредвидими емоционални колебания, които се проявяват и в начина му на управление на компаниите, на които той е собственик. В книгата се дават няколко примера за гневни пристъпи на милиардера, ядосан, когато негови служители на отговорят на очакванията му, или готов да ги унижи, когато те се съпротивляват.

