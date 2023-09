Thirty Seconds To Mars се завръщат с нов албум, посветен на красотата на апокалипсиса

Албумът It's The End Of The World But It's A Beautiful Day е триумфалното музикално завръщане на рок групата Thirty Seconds To Mars, която Джаред Лето основава заедно с брат си Шанън през 1998г. и оттогава е движена от интуитивното им творческо сътрудничество. Двамата изпълнители пишат стотици нови песни през последните няколко години, вдъхновени от гамата от емоции и преживявания, през които преминават след премиерата на предишния им албум America.

It's The End Of The World But It's A Beautiful Day е фокусиран и кратък, без песни по-дълги от 3 минути, и с акцент върху емоционалните, директно от сърцето на Джаред вокали. Колекцията изследва не само тъмните страни на човешкия опит, но и надеждата, припомняйки, че все още има красота, която може да бъде открита в света. Проектът е воден от вдъхновяващия сингъл и начална песен "Stuck", която им донесе номинация за MTV Video Music Award в категорията "Най-добра алтернативна музика" и е на път да надмине 65,5 милиона стрийма в световен мащаб.

За процеса на създаване на шестия им студиен албум, Джаред споделя: “ Ние сме група, която е свикнала да има 12-минутни песни и това е ново преживяване за нас. Беше интересно да направим крачка назад, да разгледаме песните и какъв е най-важният аспект на всяко произведение. Брат ми също зае голяма позиция по отношение на продуцирането на песните в допълнение към барабаните. Определено нямам способността да опростявам нещата. Винаги съм искал да направя живота си и този на всички останали възможно най-интересен. Възползвам от всеки даден шанс, колкото мога по-удовлетворяващ, творчески и специален. Свързващите нишки са чувството за оптимизъм, празник, уязвимост и непринуденост. Не искахме да се връщаме към нещо, което ни е познато."

Стремежът на групата да излезе от собствената си зона на комфорт се отразява и върху заглавията на песните. Джаред разказва, че "Life Is Beautiful" първоначално се е казвала "Misery", докато не осъзнал, че "в светът и без това има много нещастие, но в живота има повече дни, в които гледам небето и признавам красотата на живота". В цялата колекция песните изследват нови чувства, като същевременно се уповават на жизненоважното в живота: любовта, улавянето на момента и надеждата. Сред акцентите са песента "Seasons", която е обгърната от успокояващата топлина на акустичната китара и ефирните синтезатори, енергичните парчета "Life Is Beautiful" и "Avalanche", и изкусно продуцираните "World on Fire" и "7:1". За "7:1" той казва: "В този трак има усещане за мистерия. Той е мелодичен, има някои по-мрачни нотки и наистина силен ритъм. Усеща се като Thirty Seconds To Mars и не звучи като никой друг. "

Джаред и Шанън са израснали изключително много като изпълнители, откакто за първи път започнаха да издава музика преди повече от две десетилетия. It's The End Of The World But It's A Beautiful Day е най-личният им албум в досега и разкрива нови хоризонти за тях. През август, за първи път от 2006 г. насам бандата направи дългоочакваното си завръщане като хедлайнер на главната сцена на фестивала Lollapalooza в House of Blues в Чикаго. Тази есен Thirty Seconds To Mars ще продължат да се изявяват на най-големите музикални сцени, включително Austin City Limits, When We Were Young Festival и Corona Capital в Мексико.