Брадли Купър изненада с нов външен вид (СНИМКИ)

48-годишният Брадли Купър бе уловен от папараци, докато се разхожда из Ню Йорк.

Актьорът беше с бяла тениска, тъмносиня жилетка и класически сини дънки. Журналистите обърнаха внимание на новата визия на звездата - актьорът отряза дългата си коса и се появи с къса прическа.

Bradley Cooper is sporting a casual fit while running errands in New York #bradleycooper #NYC pic.twitter.com/0P57mSpi2L

През август Брадли Купър се оказа в центъра на скандал. Актьорът беше критикуван за изкуствения нос, който носеше в ролята на композитора Ленард Бърнстейн във филма "Маестро" - някои евреи решиха, че това е проява на антисемитски стереотипи, припомня vesti.bg.

Bradley Cooper finally reveals his new buzzcut while out in NYC https://t.co/T6ghUpf4pV pic.twitter.com/6a66fU5T6b