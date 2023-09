Съществува ли осми континент нa Земята?

Континент с площ, равняваща се приблизително на две трети от тази на Австралия, лежи на дъното на Тихия океан. Хората виждат само малка част от него - издигащите се над морското равнище острови на Нова Зеландия и Нова Каледония, пише NOVA.

Векове наред изследователите търсели Terra Australis, но не могли да я намерят. През 1769 г. капитан Джеймс Кук навлиза в Тихия океан с кораба „Индевър“, за да наблюдава преминаването на Венера, но също така и за да открие дългоочаквания континент. Изглежда, че капитан Кук е бил прав да обмисли Нова Зеландия, но трябвало да търси под вълните.

A team of seismologists and geologists have discovered a continent, hidden for around 375 years. The small team has created a newly refined map of Zealandia or Te Riu-a-Maui, which is considered the ‘eighth continent of the world’ that is beneath the Pacific Ocean. #zealandia pic.twitter.com/6skzfcNqPP