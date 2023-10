Черна дупка доказва предсказание от теорията на относителността на Айнщайн

Международен изследователски екип, ръководен от китайски учени, разкри повтарящ се цикъл във въртеливото движение на осцилираща струя, излизаща от свръхмасивна черна дупка в сърцето на далечната галактика М87. Така за пръв път бяха предоставени убедителни доказателства чрез пряко наблюдение за въртенето на черна дупка във Вселената, съобщава Синхуа.

Новото откритие помага да се докаже, че черната дупка в галактиката М87 действително се върти. Резултатите от изследването на въпросната черна дупка бяха публикувани в списание „Нейчър“.

Експертите установиха, че струята, изхвърляна от черната дупка, се колебае нагоре-надолу с амплитуда от около 10 градуса, което предполага повтарящ се 11-годишен цикъл. Изследването се основава на обширни анализи на данни, записани от 2000 до 2022 г. от различни международни мрежи от радиотелескопи, казва Цуй Юйчжу, ръководител на изследването и автор на научната статия, цитиран от БТА.

Черната дупка на галактиката М87 се намира на около 55 милиона светлинни години от Земята, като масата ѝ е 6,5 милиарда пъти по-голяма от тази на Слънцето. През 2019 г. учените заснеха първото в историята изображение на такава черна дупка, предлагайки първото пряко визуално доказателство за невидимия космически обект и неговата сянка. Оттогава изследователите наблюдават и изучават черната дупка.

