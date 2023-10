Концертният филм на Тейлър Суифт надхвърли 100 млн. долара при предварителната продажба на билетите

Фирмата твърди, че са били необходими по-малко от 24 часа, за да може филмът да подобри рекорда си за най-високи еднодневни продажби. Това го прави най-печелившият концертен филм в историята, изпреварвайки "Never Say Never" на Джъстин Бийбър.

Глобалното турне на Swift, което трябва да продължи до края на 2024 г., също е на път да се превърне в най-голямото в историята.

Продажбите на билети за стадиона могат да достигнат 1,4 млрд. долара, което ще счупи рекорда, който в момента държи Елтън Джон за прощалното му турне.

Филмът на турнето трябва да излезе по кината в повече от 100 страни следващия петък. В България филмът тръгва по кината на 3 ноември.

Анализаторите изчисляват, че в допълнение към предварителните продажби на билети, филмът може да донесе още 100 млн. долара приходи в първия си уикенд.

Миналата година Суифт стана първият изпълнител в историята, който запълни изцяло топ 10 на американската класация за сингли.

Тя изпревари Дрейк, който държеше предишния рекорд от девет сингъла в топ 10 през септември 2021 година. Преди това "Бийтълс" държаха рекорда през 1964 г. с осем сингъла в топ 10.

През август Spotify заяви, че Суифт е счупила още един рекорд, ставайки първата изпълнителка в историята на стрийминг платформата, достигнала 100 милиона слушатели месечно.

Следващата година Суифт ще посети и Европа с нейното концертно турне – „Eras tour“. Билетите за концерта бяха пуснати в продажба през лятото. За да се сдобият с билети, европейските фенове трябваше да се запишат предварително в продажбата.

Турнето в Европа ще започне с Париж на 9 май 2024г. и ще завърши в Лондон на стадион „Уембли“ на 17 август. Откриването на билети за концерта е изключително трудно. Манията по Тейлър Суифт е налице и в България. Няколко заведения в София направиха тематични партита миналия месец и пускаха песните на изпълнителката.